セクシー女優とは、エンターテイメントを提供してお金をもらう演者だ。お客を楽しませることが必要不可欠で、夢を見せ続けるために、ちょっとやそっとの嘘も仕事のうちである。自分を売り物にする商売は、まずキャラクター設定をしなければならない。これがブレてしまうとうまく売れないほか、プロ意識も芽生えづらい。オモテとウラの事情が相まるからこそ、キャラ作りは非常に重要な工程と言えよう。昔はセクシー女優と言っ