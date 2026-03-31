物価高が続く中、「少しでも安いガソリンスタンドで給油したい」と考える人も多いでしょう。 しかし、配偶者が「あっちのほうが1円安いから」と、わざわざ往復10キロメートル離れた店舗まで通っていたら、「往復のガソリン代や手間を考えると、近所で入れたほうが得なのでは？」と疑問に思うのではないでしょうか。 本記事では、遠くの安い店へ行くことが本当にお得なのか、往復の燃料代や車の燃費をもとに「損益