3月24日、長岡市深沢町の空き地で全身にやけどを負って倒れている人が見つかり、その場で死亡が確認されました。その後の捜査で31日、死亡したのは現場付近に住む89歳の女性と判明しました。死因は焼死ということです。警察や消防によりますと、24日午後5時前、目撃者から「人がやけどを負って倒れている」と110番通報がありました。現場は住宅裏の土手のような空き地で、草が焼けている状態だったということです。消防が到着した