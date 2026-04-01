男子ゴルフの元世界ランキング１位、タイガー・ウッズ（５０）＝米国＝が３月３１日（日本時間４月１日）、同２７日に米フロリダ州で自動車による交通事故を起こし一時逮捕された件で声明を発表した。自身のＸ（旧ツイッター）を更新し「私は、現在自分が置かれている状況の深刻さを認識し、理解しています。治療を受け、自身の健康に専念するため、しばらくの間、表舞台から離れることにしました。これは、自分の健康を最優先