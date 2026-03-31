退職後に無職となり収入が途絶えると、さまざまな支払いが重くのしかかってきます。その中でも国民健康保険料は見落としがちですが、放置すると大きな負担やリスクにつながる重要なものです。 役所からの催促に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では、支払いが難しい場合に取るべき具体的な対応や利用できる制度について分かりやすく解説します。 無職でも国民健康保険の支払い義務はあるのか