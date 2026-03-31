衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。第17話悪いのは……？【編集部コメント】本来、あいだに入るコウセイさんがもうちょっとうまく立ち回っていれば、フミカさんが大爆発するのを未然に防げたはず。それなのにフミカさんの