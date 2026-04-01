死傷事故率は県平均の10倍超え！「成田街道」のボトルネック区間を改良千葉県船橋市内を走る国道296号の「前原西工区」において、道路改良事業が計画されています。県が2026年3月27日から公共事業事前評価自己評価調書を公開しており、一般から意見を募集しています。2026年度にも事業着手する構えです。【これヤバすぎるだろ…】改良される「船橋の超絶ボトルネック」とは（地図／画像）この事業は、国道296号のうち船橋市の