日本、オランダ、チュニジアがいる北中米ワールドカップ（W杯）グループFの残り一枠は、スウェーデンとなった。現地３月31日に開催された北中米ワールドカップ（W杯）の欧州プレーオフ決勝で、スウェーデンとポーランドが対戦。ホームの前者が３−２で激戦を制した。欧州予選では２分４敗の未勝利で最下位に沈むも、UEFAネーションズリーグ枠でプレーオフに回ったスウェーデンは、20分にアンソニー・エランガの得点で先制。