イランのアラグチ外相はアメリカが求めている15項目の停戦条件に回答しておらず、交渉もしていないと明らかにしました。イランのアラグチ外相は3月31日、中東のテレビ局アルジャジーラのインタビューで、「アメリカのウィトコフ中東特使から直接メッセージを受け取っているが、停戦に向けた交渉はしていない」と話しました。またアラグチ氏は「アメリカが提案している15項目の停戦条件への回答をしておらず、イランからの条件を提