「日本企業が反日リスクで撤退」――連日、こんな見出しが、連日各メディアを賑わせている。しかし、実状は少し違う。コンサルにアパレル、自動車、電機メーカー……さまざまな業種の中国駐在員たちに言わせれば「ご冗談を」と断言するのだ。彼らによる“NGなし”の大放談をお届けする。【前編記事】『中国駐在員のホンネ「言うほど反日感情ありません」は本当なのか…マスコミとは真逆な現地の「リアルな温度感」』よりつづく。昔