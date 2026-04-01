テレビアニメ『薬屋のひとりごと』のエイプリルフール施策として、本作の登場人物たちが新ガールズグループ「bubbles」と新ボーイズグループ「Edel Glanz」として2組同時デビューしたことを想定したボイス入りコンセプトムービー、ビジュアルが、1日に公開された。【画像】かわいい！へそ出し衣装でポーズを決める猫猫＆小蘭＆子翠今回は、世界に羽ばたくアーティストを多数送り出してきた、Lee Entertainmentより新たにデビュ