イタリアはボスニア・ヘルツェゴビナに敗戦イタリア代表は現地時間3月31日に北中米共催ワールドカップ（Ｗ杯）の欧州予選プレーオフの決勝で、ボスニア・ヘルツェゴビナに1-1からのPK戦で敗れた。イタリアのサッカー専門メディア「カルチョメルカート・コム」では「あの忌まわしきPK戦」と選手たちの戦いぶりには同情的だが、「だがグラビナ、お前は許されない」と、イタリアサッカー連盟（FIGC）のガブリエレ・グラビナ会長を痛