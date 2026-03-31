行方不明となっている小学5年の男子児童、電車やバスに乗った形跡はないことが分かりました。 南丹市立園部小学校5年の安達結希さん（11）は3月23日の朝、父親が車で学校のそばまで送り届けたのを最後に行方が分からなくなっています。 29日、小学校から北西に約3km離れた山の中から親族が安達さんの通学用かばんを見つけていますが、関係者によりますと、安達さんが行方不明となった翌日の24日と25日に警察や消防がその付