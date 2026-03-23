Image: オスカージャパン株式会社 この記事は2025年10月30日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。電車での移動中や病院の待ち時間など。モバイルバッテリーでスマホを充電しながら、なんとなくSNSを眺めるあの時間。今回ご紹介するのは、見た目は懐かしいゲーム機、でも中身はバリバリ現代仕様のMagSafe対応モバイルバッテ