兵庫県警が2024年、小学6年の女子児童＝当時（12）＝を夜まで長時間取り調べ、「覚えていない」と繰り返したのに虚偽の自白調書を作成したのは人権上問題があるとして、兵庫県弁護士会は30日、人権救済申し立てに基づき県警本部と明石署に警告したと発表した。27日付。弁護士会によると、24年2月、明石署は「少女に陰部を触られた」とする男子同級生の申告を受け、午後4時20分〜午後8時ごろに女児を聴取した。「何のことか分か