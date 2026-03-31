早稲田大学のホームページが更新されました。【映像】早稲田大HPに掲載されたお知らせ「【重要】【延期】4月14日記念講演会の開催について 本学において開催を予定しておりました記念講演会『杉原千畝が遺した命の証―勇気の決断が繋いだ歴史の真実を語り継ぐ―』 につきまして、諸般の事情を踏まえ慎重に検討を行った結果、来場者の皆様および学生・教職員の安全確保と円滑な運営について総合的に判断し、主催者『NPO法人