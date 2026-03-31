元フィギュアスケート韓国代表のキム・ヨナが、洗練された近況を公開した。キム・ヨナは30日、自身のInstagramアカウントに、あるブランドとタイアップした数枚の写真を投稿した。【写真】キム・ヨナ告白「浅田真央と親しいと言うのは難しい」写真のキム・ヨナは、柔らかな春の日差しを浴びながら多様なスタイリングを完璧に着こなし、唯一無二のオーラを放っている。現役時代のキリッとしたアスリートの表情から、今はより穏やか