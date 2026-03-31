自転車の交通違反に反則金を科す「青切符」による取り締まりがあす4月1日からスタートする。交通事故件数の総数が減少傾向にある中、自転車関連事故は7万件前後と横ばいで推移しており、全交通事故に占める自転車関連事故の構成比や自転車と歩行者の事故の発生件数は増加傾向にある。こうした自転車による交通事故を減らすため、指導・取締りを強化するという。スマートフォンを使いながら運転する「ながら運転」は、1万2000円の反