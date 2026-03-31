米国際貿易委員会（ITC）がSKハイニックスの高帯域幅メモリー（HBM）をめぐる特許紛争の調査に着手した。30日付の米連邦官報によると、ITCは26日（現地時間）、米特許管理専門会社（NPE）モノリシック3DがSKハイニックスおよび日本のキオクシア（KIOXIA）を相手取り提起した関税法337条違反事件について、調査開始を決定した。モノリシック3Dは先月17日、両社がHBMおよびNANDフラッシュ関連特許を侵害したとして、対象製品の米国内