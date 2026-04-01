大谷登板試合で開催の「ヨッシー・ボブルヘッド」【MLB】ドジャース ー ガーディアンズ（日本時間1日・ロサンゼルス）ドジャースは31日（日本時間4月1日）、本拠地のガーディアンズ戦に臨む。大谷翔平投手が「1番・投手」で投打同時出場する一戦では、「スーパーマリオ」シリーズの人気キャラクターであるヨッシーのボブルヘッドが配布されたが、早くも高額転売が目立っている。数多くのプロモーションを行うドジャースは、開