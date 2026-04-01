午前10時06分ころの地震に関する詳しい情報です。気象庁によりますと、この地震による津波の心配はありません。震源地は茨城県南部、震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは、5.0と推定されます。各市町村の震度です。震度5弱が、栃木県真岡市。震度4が、茨城県水戸市、筑西市、桜川市、栃木県栃木市、千葉県野田市など。震度3が、福島県古殿町、茨城県日立市、栃木県上三川町などとなっています。再び強い揺