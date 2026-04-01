北海道・北見警察署は2026年3月31日、脅迫の疑いで北見市に住む無職の男（74）を逮捕しました。男は31日午前8時20分ごろから同日午前8時50分ごろまでの間、弟（71）と電話で通話し、「ぶち殺すぞ。本当にやるったらやるからな」などと脅迫した疑いが持たれています。弟が交番に来署し、警察に被害を申告したことで事件が発覚しました。調べに対し男は「喧嘩したことは間違いないありませんが、何と言ったかは覚えていない」と容疑