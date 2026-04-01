第1回【コメ最高値から一転、スーパーで「5キロ3000円割れ」も…鈴木農水相「備蓄米の買い戻し」発表に「価格はマーケットの中で決まるのでは？」と疑問の声】からの続き──。日本有数の米どころで兼業農家を営む男性は「私が住む地域の小売店でも、コメ5キロの販売価格は最高値だった時に比べ、2割近く下がっています」と驚く。2割は全国平均の下落率を上回る数字だ。（全2回の第2回）＊＊＊【写真を見る】「コメは買ったこと