大切な所持品につけておくといざという時に役立つ紛失防止タグ。我が家でも家の中で見失いがちな子どものアイテムや自分のキーケースなどにつけていますが、スマホから音で呼び出せるためこれまで何度も助けられています。そんな便利な紛失防止タグ、今ではDAISO（ダイソー）でも購入できることをご存知ですか？ 価格はさすがに100円とはいきませんが、それでもだいぶリーズナブル。しかもiPhoneの「探す」機能にも簡単に登録