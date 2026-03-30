「妊娠したことが分かった日の写真です」15歳で母になった23歳の学生ママが当時の姿を公開した。【映像】妊娠したことが分かった日の写真ABEMAの『秘密のママ園2』では、MCの滝沢眞規子、峯岸みなみが、大阪で7歳の娘を育てる学生ママのミクモさんに密着し、その波瀾万丈な半生と助産師を目指す現在をのぞき見する企画が放送された。番組内でミクモさんは、高校1年生の夏にオーストラリア留学を目前に控えて妊娠が判明した当