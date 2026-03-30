47歳の恋は、人目を気にせず、むしろ見せつけるかのように“ありのまま”だった――。26日、女優の長谷川京子（47）の最新デート姿を女性セブンプラスが報じた。お相手は’25年12月に熱愛が報じられていた7歳年下のアパレル会社経営者。報道によると、長谷川はサングラスはしていたもののノーマスク。特に変装もせず、逆に華やかな出で立ちだったという。さらに年下男性と密着し、周囲の人から長谷川だと気づかれても意に介さない