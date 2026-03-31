ガンダムシリーズ公式サイト「GUNDAM Official Website」のオープンを記念して、2025年10月10日から12月25日まで投票を受け付けていた「全世界“ガンダム”総選挙2025」の最終結果が発表された。全世界・10言語からの最終有効投票数は133万票を超えた今回の総選挙。その中から全世界ランキングのTOP、および各言語ランキングのTOPに輝いたガンダムたちの新規描き下ろしイラスト全7点も公開された。○全世界ランキング最終結果全世