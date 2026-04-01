サッカー日本代表がW杯北中米大会（6月11日開幕）期間中の練習パートナーとしてU―19日本代表を同行させる計画があることが31日までに分かった。日本協会幹部は「まだ決まっていない。クラブと交渉している段階」と説明。Jクラブ、海外クラブ、大学と所属チームの幅が広く、選手により参加の可否判断が異なるため、活動期間などを含めた交渉を進めているもようだ。W杯メンバーは26人だが、先発組が軽めの調整となる試合翌日に