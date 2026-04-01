ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が３１日（日本時間１日）、敵地マイアミでのマーリンズ戦に「２番・一塁」で先発出場。初の適時打をマークするとともに、デビュー戦からの連続安打を「５試合」に伸ばした。いとも簡単に運んだ。両チームとも無得点で迎えた第２打席だった。３回一死一、二塁のチャンスで村上はカウント１―１からの３球目を捉えた。相手先発右腕のジャンクがボールゾーンギリギリの低めに投じたスラ