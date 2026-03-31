4月1日より改正道路交通法が施行され、自転車にも、自動車と同じ交通反則通告制度、いわゆる「青切符」制度が適用される。 自転車における青切符は16歳以上が対象で、追い越しや踏切不停止には6000円、駐停車違反には6000円～9000円、携帯電話使用には12000円などの罰金が科せられる。 制度の大半は自動車と同じではあるが、罰則の中には走行中のハンドサイン（腕を使用して、向かう方向を指示する一連の合図）なども対象