イングランド戦後に日本人サポーターがスタンドを清掃した日本代表は現地時間3月31日にロンドンのウェンブリー・スタジアムで国際親善試合を行い、イングランドと対戦。MF三笘薫のゴールが決勝点となり、1-0で勝利を収めた。過去3度の対戦で1分2敗だった相手から4試合目にして歴史的な初白星を挙げた。“聖地”ウェンブリーでも日本代表サポーターによるゴミ拾いが称賛を集めた。スタジアムに7万9233人が駆けつけた一戦。試合