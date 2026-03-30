【モデルプレス＝2026/03/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた代田萌花（だいだ・もか）が3月29日、自身のInstagramを更新。スリットの入ったキャミソールワンピース姿を公開した。【写真】「今日好き」ギャルJK、美肌輝くノースリのスリットワンピ姿◆代田萌花、スリット入りキャミワンピ姿披露同日金沢で開催された「COLORS JAPAN presents GIRLS M