道の駅ガチギレ！ “激怒の発表”にネット騒然！2026年も春を迎え、絶好のドライブシーズンが到来しました。岡山県笠岡市にある道の駅「笠岡ベイファーム」は、笠岡湾の広大な干拓地に位置し、春には見渡す限りの菜の花やポピーが咲き誇る県内有数の観光スポットとして知られています。【画像】道の駅ガチギレ！ これが“異常事態”の「決定的シーン」です（15枚）しかし、この美しい花の名所が2025年の秋口から冬にかけて、