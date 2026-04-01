マスターズゴルフ2026の開幕まであと2週間ほどに迫った現地時間3月27日、タイガー・ウッズ（50）がフロリダ州ジュピターアイランドの自宅近くでSUVを大横転させ、DUI（飲酒または薬物の影響下での運転）の疑いで逮捕された。【画像を見る】トランプ大統領と孫娘カイとのスリーショット、派手に横転したランドローバーとスリップ跡事故が起きたのは午後2時ごろ。現地報道によれば、ジュピターアイランドの住宅地の道路で、タイ