声優アーティスト・田所あずさが自身のXを更新。きょう1日から、INSPIONエージェンシーに所属すると発表し、直筆コメントを寄せた。【写真あり】「このペアめーっちゃ好き」Machico＆田所あずさの2ショット投稿で自身のショットと直筆文書を公開。「いつも応援してくださっているファンの皆さま 関係者の皆さまへ」と題し、「この度、2026年3月31日をもちまして、株式会社ホリプロおよびホリプロインターナショナルを退所いた