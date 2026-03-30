なぜ落ち着いて生活できないのか…。米ケンタッキー州で数字選択式宝くじ「パワーボール」で１億６７３０万ドル（約２６７億円）もの超高額当選した男が、当選後に３度も逮捕された。しかも、１万２０００ドル（約１９１万円）の窃盗をしていた。米メディア・ＬＥＸ１８が２９日、報じた。ジェームズ・ファーシング被告（５１）は昨年４月、パワーボールで高額当選した。当選前まで３０年間、２５か所の刑務所と矯正施設などに