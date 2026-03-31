常軌を逸した「33トンオーバー」の重量違反に利用者激怒NEXCO中日本と日本高速道路保有・債務返済機構（以下、高速道路機構）は2026年3月18日、高速道路において「道路法第47条第2項」に違反した者を警察に告発したと発表しました。重量制限を大幅に超えるクルマが、堂々と高速道路を走っていたという衝撃の出来事に対し、SNSでは高速道路の利用者から厳しい声が寄せられています。今回の告発対象となった事案は、2025年11