声優の大塚明夫が、3月31日をもってマウスプロモーションを退所することが明らかとなった。同日、同社が公式サイトで発表した。【写真】次元みたいな帽子被る！五ェ門の声マネした大塚明夫公式サイトには「退所のお知らせ」と題し、「この度、大塚明夫が令和8年3月31日をもちましてマウスプロモーションを退所し、独立することとなりましたのでお知らせいたします」と報告。「長きにわたって大塚明夫を応援いただきましたこと