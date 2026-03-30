タレントのビートたけしが２９日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」（日曜・正午）に出演。変わりゆく様々な交通手段について私見を述べる一幕があった。この日の番組では都心でも４月から路線バスの一部が廃止になる一方、自転車にも違反の青切符が切られるようになるなど、交通上の様々な変化を特集した。番組の最後で「自動車でもなんでもそうだけど、根本的なことは道路がもう狭くてしようがないじゃん」