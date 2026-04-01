出先でリップを塗り直したい時などに、鏡がなくて困ったことはありませんか？ 荷物を必要最小限に収めたく、優先順位が低い鏡は持ち歩いていない筆者。わざわざスマホのカメラを起動して自分を映すのにも抵抗があるため、何も見ずに感覚でリップを塗り、スマホの暗い画面の反射を利用してはみ出していないかをさりげなく確認する、という面倒な方法を取っていました。そんな中、100円ショップのSeria（セリア）で見つけたのは