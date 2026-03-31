特定の女性の自転車に、体液の入った避妊具を巻きつけるなどしたとして、熊本市中央区菅原町の39歳の会社員の男が、器物損壊の疑いで逮捕されました。 警察の調べによりますと、この男は、今年1月下旬から2月下旬の間に、熊本市内の駐輪場などで、24歳の女性の自転車に、体液の入った避妊具を結び付けたり、サドルに体液をかけたりした疑いが持たれています。 女性が発見し、警察に相談したことで事件が発覚しました。 警察が周