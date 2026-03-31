◆パ・リーグ日本ハム９―０ロッテ（３１日・エスコンフィールド）日本ハムの先発・細野晴希投手が、ノーヒットノーランを達成した。プロ野球９１人目、１０３度目。球団では２２年ポンセ以来の達成となった。細野は初回、先頭の高部に四球を与えたが、続く藤原を遊ゴロ併殺打に打ち取り波に乗った。２、３回を３者凡退に抑えると、４回は死球の走者に二盗も決められ２死二塁と得点圏に走者を背負ったが、４番ポランコを三