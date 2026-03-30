任天堂の有名ゲームシリーズのキャラ？アメリカ中央軍は2026年3月25日、公式Xで「King Dedede（キング・デデデ）」というニックネームが付けられたA-10「サンダーボルトII」の画像を公開しました。【あ、ホントだ！】これが、「キング・デデデ」と表記があるA-10です（画像）キング・デデデとは、任天堂のゲーム『星のカービィ』シリーズに登場する「デデデ大王」の英語圏での呼称です。この「キング・デデデ」と表記された機