かつて中学野球のエースとして活躍し、プロ野球選手も輩出する強豪校に進学した少年がいた――。写真はイメージ©gettyしかし高校を半年で中退後、空き巣、放火、強姦致傷と犯罪を重ね、合計8年を服役。出所後に結婚という「ささやかな幸せ」をつかんだはずの男は、なぜ更生できなかったのか。平成26年、新潟県で起きた事件のダイジェスト版をお届けする。DNA鑑定が暴いた「2日連続の犯行」A（当時31）は、結婚からわ