ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が29日夜、Xを更新。ネット配信の一部恋愛番組をめぐり、私見をつづった。ABEMAは4月2日から新番組の恋愛リアリティーショー「恋愛病院」を配信。ABEMAの公式Xなどでは「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活『＃恋愛病院』」などと告知し、地域政党「再生の道」前代表の石丸伸二氏（43）やあさ(神谷明采＝東京大学公共政策大学院在学のタレント