3月30日に放送が始まった、NHK連続テレビ小説『風、薫る』。第1話、2話に反響が集まるなか、ナレーションの配役が話題を呼んでいる。同作は、激動の明治時代を生き抜いた2人の女性ナースを描いた物語。日本で初めて正規訓練を受けた「トレインドナース」として活躍し、看護師という職業の地位向上に貢献した大関和と鈴木雅をモデルにしており、見上愛と上坂樹里がダブル主演を務める。「第1話では、見上愛さん演じる主人公・り