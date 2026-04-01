『FIFAワールドカップ』の欧州予選プレーオフ・パスAの決勝が31日に行われ、いずれも3大会ぶりのW杯出場を目指すボスニア・ヘルツェゴビナ代表とイタリア代表が対戦した。2014年のブラジルW杯以来となる本大会出場を目指す両者の対戦は、ホームのボスニア・ヘルツェゴビナ代表がアグレッシブな入りを見せたが、先手を奪ったのはイタリアだった。15分に前線からプレスをかけていくと、GKのフィードミスからショートカウンターを