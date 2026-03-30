東京は歌舞伎町、なにかと誘惑の多いこの街に話題のケーキ屋がある。周囲は夜の店がひしめく雑居ビル。ShortCakeCompany（shortcakeco_）――平日午後5時に開店し、深夜まで明かりが灯る店だ。通常卓30席に加え、カウンターに5席のおひとり様専用席を設けるなど、じっくりスイーツに向き合いたい人からも人気を得ている。それもそのはず、ショートケーキのクリームは希少なジャージー生クリーム。受注生産で取り寄せているほどの