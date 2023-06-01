イトーヨーカ堂が低価格のプライベートブランドを拡充。その戦略と工夫とは。食用油やカップラーメンなど4月に値上げされる食品は2798品目。新年度に入っても物価高は続きますが31日、イトーヨーカ堂が発表したのはプライベートブランドの強化です。イトーヨーカ堂フード＆ドラッグ事業部長・土居仁さん：品位と味は妥協しない。無駄を省いた商品設計を通じて、いかにコストダウンを実現できるか。イトーヨーカ堂は価格帯ごとに