「外気温は3度の札幌でしたが、会場は熱気で包まれていました。目を閉じるとあのときの風景がよみがえってきます」こう話すのは50代の嵐ファンの女性。3月13日から3日間、大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）で嵐のライブが行われた。「夢のような時間だった」と冒頭の女性ファンは語るが、それもそのはず。ファンの期待に応えるべく、メンバーはそれぞれに気合を入れていたーー。「松本潤さん（42）は多くの人脈を持ってい